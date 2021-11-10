В Сургуте водитель «Дэо Матиз» не справился с управлением и врезался в дерево

Ночью, на проспекте Пролетарский в Сургуте, 21-летний мужчина, управляя автомобилем «Дэо Матиз», не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и пассажир, 24-летняя женщина, получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 4 аварии, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 5– за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 66 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 16 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными особенно в темное время суток, выбирать безопасную скорость, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.