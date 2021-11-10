После большого процента поражения легких жители Нижневартовска могут пройти реабилитацию Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

Жители Нижневартовска, которые переболели коронавирусом в условиях госпитализации, могут пройти реабилитацию. Об этом сообщили врачи во время заседания муниципального оперативного штаба.

- В основном возможность пройти курс реабилитации назначается тем гражданам, которые проходили лечение в госпитале, у кого был большой процент поражения легких. Участковый терапевт, который отслеживает состояние здоровья пациента, самостоятельно принимает решение о необходимости реабилитации, - рассказала главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовской городской поликлиники» Светлана Воронина.

По словам врача, реабилитация может быть, как в виде курортно-санаторного лечения в санатории «Юган», так и в условиях дневного стационара на базе Нижневартовской окружной клинической больницы.

В Нижневартовске продолжают работу прививочные пункты, которые расположены во всех городских поликлиниках.