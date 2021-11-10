В Югре мужчина в магазине прихватил 2 бутылки крепкого алкоголя и пытался сбежать Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 56 преступлений, по горячим следам раскрыто 37. В Сургуте сотрудники полиции раскрыли кражу, которая совершена в сетевом магазине бытовой техники и электроники. В краже подозреваются двое уроженцев Сургутского района: 28-летний мужчина вместе с 18-летним молодым человеком, находясь в товарной точке, стащили игровую приставку стоимостью почти 17 тысяч рублей. Похитители попали на камеры видеонаблюдения и их быстро нашли.

В Советском районе 35-летний безработный мужчина вечером в магазине прихватил 2 бутылки крепкого алкоголя за 350 рублей. Хотел быть скрыться, но не получилось и теперь придется понести ответственность.

Кроме того, за минувшие сутки сотрудниками правоохранительных органов раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Так, в Лангепасе 21-летняя девушка решила пополнить свою косметичку. Она забрала себе туалетную воду и пудру на сумму почти в 3 тысячи рублей. Югорчанка созналась в преступлении и находится под подпиской о невыезде.