Погода в Югре на 10 ноября 2021 года: до -15 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В среду, 10 ноября 2021 года, в Югре ожидают облачную погоду. В некоторых районах округе мокрый снег и дождь. Днем по северо-западу без осадков. В отдельных районах гололед и налипание мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью и днем +1, -4 °С, по северным районам ночью -10, -15°С, днем -5, -10°С.

В Ханты-Мансийске облачно, снег с дождем и налипание мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом днем на северный 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток 0, -2 °С.

Погода в Югре на 10 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день не работали, особенно запрещалось стирать белье и прясть нитки. Можно было лишь мять и трепать лен. Устраивали даже специальные льняные смотрины: вытрепанный лен-первак показывали друг другу, хвастаясь мастерством. Девушки старались показать свои умения женихам и будущим свекровям.