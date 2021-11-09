В конце ноября в Покачах начнут строить новогодний городок Фото: администрация города Покачи

В конце ноября в Покачах начнут строить новогодний городок. На главной площади появится елка, скульптуры из льда и снега, горки. Сами жители могут выбрать основную тематику.

Голосование стартовало на официальной странице администрации города Покачи в соцсети. В стенах администрации уже прошел "мозговой штурм". Его результатом стали три концепции, которые готова воплотить в жизнь команда архитекторов и скульпторов.

Новый 2022 год по китайскому календарю будет годом тигра. Этот персонаж вдохновил на создание в снежном городке скульптур в виде животных: редкого, занесенного в Красную книгу амурского тигра и обитателей тайги. А еще тигр - главный герой анимационных фильмов "Маугли" и "Лео и Тиг". Персонажи мультиков могли бы стать хорошим украшением городка. И, наконец, третья концепция - "звездная". Площадь могут украсить все знаки зодиака.

Голосование продлится до конца недели, после чего будет создан эскиз будущего снежного городка.