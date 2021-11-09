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Общество9 ноября 2021 15:57

В Радужном установили реплики военной техники

Вся имеющаяся техника находится на ходу
Виктория Терина
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В Радужном установили реплики военной техники Фото: паблик "Официальный Радужный"

В Радужном установили реплики военной техники Фото: паблик "Официальный Радужный"

На территории Парка Победы в Радужном установили реплики военной техники. Теперь в нашем городе появился Музей под открытым небом «Связь поколений». Инициатор проекта, победитель Фонда Президентского и Губернаторского грантов - региональная общественная организация внедорожного автоспорта и автотуризма «Клуб 4х4».

Эта инициатива была представлена на форуме «Гражданского согласия» и была поддержана губернатором Югры. Проект уникален тем, что вся имеющаяся техника находится на ходу, что позволяет ей несколько лет подряд принимать участие в парадах посвященных Дню Победы и в днях воинской славы России.

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