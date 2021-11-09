В Лангепасе перед судом предстанет мужчина за покупку поддельного диплома Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе направлено в суд уголовное дело об использования поддельного диплома о среднем профессиональном образовании. Обвиняемый находился в поисках работы, поэтому решил купить диплом о профессиональном образовании через интернет. Для этого он связался с продавцом и договорился о изготовлении диплома.

В феврале обвиняемый получил вид на жительство на территории Югры, а спустя время он обратился в отдел по вопросам миграции городского отдела полиции, чтобы получить гражданства РФ. Сотрудник отдела по вопросам миграции предоставила ему список необходимых документов. Так, с заявлением на получение гражданства, мужчина должен предоставить документ, подтверждающий наличие образования. Понимая и осознавая, что диплом является поддельным, 30-летний гражданин рискнул и предоставил документ.

Проведённая экспертиза доказала фальшивость документа. Молодой человек признал свою вину. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.