Нефтеюганцы, размещавшие в Интернете материалы с запрещенной символикой, предстали перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганске привлекли к ответственности сразу шесть жителей, которые размещали в открытом доступе фотографии и видеоролики, содержащие запрещенную символику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- В отношении граждан составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». По решению суда нарушителям назначено наказание в виде ареста до пяти суток, а также штрафы, - добавили в ведомстве.

Отметим, что с начала года в Нефтеюганске за распространение экстремистских материалов и нацисткой атрибутики в Интернете составлено тринадцать административных протоколов, при этом десять граждан понесли реальное наказание.