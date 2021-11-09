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Происшествия9 ноября 2021 12:45

Югорские полицейские задержали сразу двух наркоманов за день

Возбуждены уголовные дела
Виктория Терина
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Югорские полицейские задержали сразу двух наркоманов за день

Югорские полицейские задержали сразу двух наркоманов за день

Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске задержан 30-летний житель города, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре полицейские нашли у мужчины сверток с запрещенным веществом, массой 2,7 грамма. По словам задержанного, наркотик предназначалось для личного употребления.

Похожее преступление зарегистрировано в Когалыме. Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. 29-летний молодой человек задержан в лесном массиве по проспекту Нефтяников. Полицейские обнаружили у него полимерный пакет с веществом белого цвета. Экспертами установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой 0,86 грамма. Мужчина пояснил, что купил вещество для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.