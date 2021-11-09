Коронавирус в Югре, последние новости на 9 ноября 2021 года: умерли 12 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

На сегодня в Югре зарегистрировано 12 смертельных случая коронавируса. Всего за период пандемии от COVID-19 в округе умерли 1 461 человек. Кроме того, растет и число заболевших. Так, за сутки в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 253 новых случая заболевания ковидом. В тяжелом состоянии находятся 192 пациента, 143 из них на ИВЛ.

Отметим, что за последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. За весь период зарегистрировано 8 873 655 случаев коронавируса. За день зафиксировано 1 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 036 человек. Всего на сегодняшний день в России от ковида умерли 249 215 человек и выздоровели 7 619 596 человек.