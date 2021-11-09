Житель Когалыма обвиняется в убийстве знакомого, сидевшего на балконе шестого этажа Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Когалыме завершено расследование уголовного дела против 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийстве.

По информации из следственных органов, 15 августа 2021 года около 20 часов пьяный обвиняемый находился в квартире, расположенной на шестом этаже дома по улице Молодежная. Мужчине не понравились знаки внимания 26-летнего хозяина квартиры по отношению к общей знакомой, он разозлился и с силой толкнул парня с оконного проема балкона. Вследствие толчка мужчина упал с высоты шестого этажа.

Молодой человек находился в коме, а спустя 12 дней потерпевший скончался в медицинском учреждений от травм головы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, полученных в результате падения.

Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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