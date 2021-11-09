Коронавирус в Югре, последние новости на 9 ноября 2021 года: заразились 253 человека Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре продолжается пандемии коронавируса. За сутки подтверждено 253 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах, а общее число заразившихся достигло 84 465 случаев.

За день коронавирус выявлен в Сургуте – 58; Нижневартовске – 34; Кондинском районе – 26; Ханты-Мансийске – 22; Советском районе – 17; Нефтеюганске – 16; Нягани – 11; Урае – 11; Октябрьском районе – 8; Нефтеюганском районе – 7; Радужном – 6; Ханты-Мансийском районе – 6; Когалыме – 5; Мегионе – 5; Нижневартовском районе – 5; Сургутском районе – 5; Югорске – 4; Пыть-Яхе – 3; Белоярском районе – 2; Березовском районе – 2.

На момент выявления у 238 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 250 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 17 645 человек, сняты с наблюдения – 372 833 жителя Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 2 713 человек, всего прошли обследование 2 479 700 югорчан.

Состояние 192 пациентов тяжелое, 143 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 461 человек. За сутки выписались по выздоровлению 172 человека, за весь период пандемии вылечились 78 034 югорчанина.