Житель Нягани отправится в тюрьму за очередную нетрезвую поездку на авто Фото: Татьяна Коркина

Няганский суд рассмотрел уголовное дело против 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного настоящей статьей".

В 2017 году мужчина уже был судим за нетрезвое вождение и получил наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Но в июле 2021 года югорчанин вновь сел за руль своего автомобиля пьяным и отправился кататься по городу. Завершить поездку ему помешали инспекторы ДПС. По результатам освидетельствования у виновного в выдыхаемом воздухе превышена концентрация этилового спирта.

Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен водительских прав на 3 года.