Сборная Югры заняла второе место на Первенстве России по северному многоборью Фото: Администрация Нефтеюганского района

Спортсмены Нефтеюганского района привезли медали с Первенства России по северному многоборью среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Южно-Сахалинске, в них участвовали 76 спортсменов из 11 команд-регионов Дальнего Востока и Сибири: республики Саха (Якутия), Камчатского, Хабаровского и Красноярского края, Ямало-Ненецкого, Чукотского, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской и Сахалинской областей.

В Сборную Югры вошли два пойковских многоборца: Александр Литунов и Карина Хабибуллина. Ребята соревновались в тройном прыжке с одновременным отталкиванием двух ног, беге с палкой, метании топора, метании тынзяна на хорей, а также прыжках через нарты. Александр Литунов завоевал 1 место в сумме многоборья, серебро в метание тынзяна на хорей и 3 место в беге. А Карина Хабибуллина заняла 1 место в прыжках через нарты, 2 место в сумме многоборья и в тройном прыжке, а также бронзу в беге.

В общекомандном зачете сборная Югры по северному многоборью заслуженно заняла второе место.