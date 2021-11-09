Югорчанин вместо реального бинокля получил по почте игрушечный Фото: Юлия Кучеренко

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 16 случаев мошенничества, югорчане подарили злоумышленникам больше 1 миллиона рублей. Бдительность потеряли жители Нижневартовска, Сургута и Нефтеюганска.

Северяне активно готовятся к холодной погоде и приближающимся новогодним праздникам, оформляют покупки на непроверенных сайтах. Так, житель Нижневартовска, желая купить зимние шины подарил псевдопродавцу 12 тысяч рублей, так и не подготовив свой автомобиль к предстоящей зиме. По аналогичной схеме "развели" и 29-летнию вартовчанку. Девушка через соцсеть решила порадовать себя новыми зимними сапогами, отдала 15 тысяч рублей и ничего не получила взамен.

В Сургуте молодая женщина в предвкушении Нового года решила заранее позаботится о главном атрибуте праздника, и заказала искусственную елку, потеряв почти 9 тысяч рублей. А 58-летний житель Нижневартовска решил купить бинокль. Оплатив 5 тысяч рублей, при получении посылки обнаружил вместо реального бинокля, игрушечный и пару упаковок морской соли для ванн.