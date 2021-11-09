В Урае украли символ города - бронзовую Сури Фото: Администрация Урая

В Урае украли бронзовую Сури – символ города, установленный на набережной. Неприятная ситуация произошла в ночь на 8 ноября - неизвестные люди совершили хищение бронзовой фигуры птицы Сури. Злоумышленники сняли её с постамента, недавно установленного на набережной.

Полиция начала розыск украденного, а найти ценную пропажу помогли бдительные жители города и спасатели аварийно-спасательного формирования единой дежурно-диспетчерской службы города.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что вандалы испортили знак «Я люблю Мегион» - буквы изрисовали сразу в нескольких местах.

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Как это было - смотрите в видео (подробнее)