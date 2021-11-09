Глава Нягани Иван Ямашев переизбран на новый срок Фото: официальная страница главы Нягани в соцсетях

В Нягани избран глава города. Им стал Ямашев Иван Петрович, он переизбран на новый срок. По результатам голосования за представленные кандидатуры единогласно главой Нягани избран Ямашев, ранее занимавший должность главы города Нягани.

- Ровно пять лет назад я также выступал в качестве кандидата перед депутатами шестого созыва. Тогда целью своей работы и работы команды я обозначил улучшение качества жизни горожан, приоритетами стали улучшение жилищных условий няганцев, решение проблем в сфере ЖКХ, формирование комфортной городской среды, развитие гражданского общества и повышение качества предоставления услуг населению за счет привлечения негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере - сказал в своем докладе Иван Ямашев.

По его словам, многие задачи удалось выполнить, но впереди еще много начатых и планируемых к реализации проектов, это и решение текущих проблем горожан, а также новые перспективы развития города.