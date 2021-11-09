В Югре по "горячим следам" задержали бывшего уголовника, подозреваемого в убийстве Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В одном из домов квартала Молодежный в Белоярском произошла трагедия. В квартире 33-летнего неоднократно судимого жителя города произошел конфликт между потерпевшим и его 38-летней знакомой с одной стороны, и хозяином квартиры. Женщина высказала хозяину квартиры претензии по поводу кражи ее вещей. В ответ на претензии, мужчина ударил ножом в шею спутнику обидчицы. После происшествия, пройдя несколько десятков метров, потерпевший скончался от полученной травмы около подъезда своего дома.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан по "горячим следам", ему предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

По уголовному делу продолжается расследование.

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