Погода в Югре на 9 ноября 2021 года: сильный ветер и гололед Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 9 ноября 2021 года облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -1, -6 °С, по северо-западу -9, -14 °С, днем +3, -2 °С, местами до -7 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно, ночью небольшие, днём умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -1, -3°С, днём 0, +2 °С.

Погода в Югре на 9 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день было принято давать обеты — обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии. За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям.