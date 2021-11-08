В Сургуте реализуют сразу три образовательных проекта Фото: Администрация Сургута

В рамках нацпроекта «Образование» в Сургуте реализуют сразу три подпроекта: «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда».

Благодаря федеральному проекту в 32 микрорайоне введена в эксплуатацию школа на 900 мест, а в декабре завершается строительство еще одного объекта образования в 33 микрорайоне. Кроме того, открыты детский технопарк на базе гимназии «Лаборатория Салахова» и второй корпус Кванториума на базе «Технополиса». В планах создание шести новых школьных технопарков.

Все образовательные организации города используют информационно образовательные системы и ресурсы: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Российская электронная школа», «Открытая школа 2035» и др. Для автоматизации управления образовательным процессом внедрена и функционирует государственная информационная система «Образование Югры».

Вместе с нацпроектом «Демография» в Сургуте открыты две группы для детей от 6 месяцев до 1 года на 30 мест в детских садах № 18 «Мишутка» и № 89 «Крепыш».