Житель Нягани находил местных бизнесменов, запугивал их, требуя крупную сумму денег Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Югре задержан подозреваемый в серии хулиганств, вымогательствах и незаконном обороте оружия. Подозреваемый, неработающий 62-летний житель Нягани, захотел подзаработать, но выбрал для этого незаконный путь.

Он находил в качестве потенциальных жертв местных бизнесменов, после чего запугивал их, требуя крупную сумму денег. Чтобы ему поверили он стрелял из огнестрельного оружия по объектам, принадлежащим предпринимателям Советского и Октябрьского районов. Среди них: автозаправочная станция, магазин, а также жилой дом, в котором проживала мать одного из потерпевших.

На следующий день жертвам поступали сообщения с угрозами, а также вымогательстве 400 тысяч рублей. Подозреваемый задержан в одном из садовых массивов Нягани. При обыске у него изъят гладкоствольный обрез, автомат Калашникова, порядка 200 патронов разного калибра, а также маски, имитирующее лицо человека, форма полиции, 4 сотовых телефона и 10 сим-карт. А в автомобиле мужчина держал фальшивые номера, которые использовались им для конспирации.

В числе потерпевших на сегодня трое человек, но полицейские предполагают, что злоумышленник может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. Советским районным судом мужчина арестован сроком на 2 месяца. Он уже имеет судимости за вымогательство, разбой, а также за преступления в сфере незаконного оборота оружия.

Расследование продолжается.