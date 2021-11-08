В Сургутском районе выделено 26 млн рублей на поддержку малых и средних предпринимателей Фото: Юлия Кучеренко

В 2021 году на поддержку малых и средних предпринимателей в Сургутском районе выделено 26 миллионов рублей. На сегодня освоено почти 24 миллиона рублей, об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- На сегодняшний день порядка двух миллионов рублей не освоены. Планировали 26, а, если память не изменяет, 23,9 на сегодняшний момент, - отметил Андрей Трубецкой.

По его словам, в 2021 году объём финансовых средств поддержки для МСП на 3 миллиона рублей превышает уровень прошлого года.

- Мы всегда говорили, что бизнес важно поддерживать не только языком, но и деньгами. В прошлом году, когда начались ковидные ограничения, мы, посоветовавшись с предпринимательским сообществом, ввели такую меру поддержки, как компенсация части затрат, то есть доплата до минимального размера оплаты труда. Это была инициатива бизнеса. Мы, кстати, были первые в округе. Поэтому смысла изобретать колесо нет. То есть достаточно просто с людьми встретиться, кто реально, вот, работает в бизнесе и их спросить, чем им надо помочь. Вот, не самим выдумывать, а, вот, просто пообщаться с теми, для кого эти меры поддержки, собственно говоря, и вводятся, - подчеркнул глава Сургутского района.