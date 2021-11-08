В Нижневартовске открылись еще два мобильных переписных пункта Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

В Нижневартовске открылись ещё два мобильных переписных пункта. Они будут работать ежедневно с 12 до 18 часов в ТРЦ «ЮграМолл» и МФК «Green Park». Также продолжат работу точки, расположенные в МФЦ и МФК «Европа-Сити».

Добровольцы помогут горожанам в масштабном мероприятии, в том числе подскажут как пройти анкетирование. Принять участие в переписи могут граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России до 14 ноября включительно.

Напомним, В торговых центрах Сургута открылись новые переписные участки, перепись населения продлится до 14 ноября.

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