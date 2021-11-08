Житель Когалыма "инвестировал" в криптовалюту 800 тысяч рублей и потерял все деньги Фото: Татьяна Коркина

В полицию Когалыма обратился 37-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал полицейским, что хотел инвестировать деньги в криптовалюту. Увидев в социальной сети рекламу компании, отправил заявку. Позже ему перезвонили и предложили скачать приложение, зарегистрироваться и открыть личный счет.

Первым платежом он перевел «брокерам» 9,5 тысяч рублей. Несколько раз мужчина выводил небольшие суммы дохода, после чего ему предложили вложить сумму покрупнее. Через какое-то время он хотел вывести деньги, однако попытка не удалась. Для начала по указанию лже-брокеров потерпевший оплатил залог в сумме 300 тысяч рублей, после чего его счет заморозили. затем злоумышленники сообщили, что в течение нескольких дней ему на счет поступит требуемая сумма и залог, но своих денег мужчина так и не дождался. В общей сложности он «вложил» 830 тысяч рублей, из которых 500 тысяч взял в кредит.

Возбуждено уголовное дело.