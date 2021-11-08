В Мегионе после "пинка" прокуратуры работникам предприятия выплачено 17 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура округа провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из компаний Мегиона и выяснило, что предприятие имело задолженность по зарплате перед работниками в размере 17 миллионов рублей, что подтвердилось во время личных приемов прокурора округа провел с работниками предприятия.

По постановлению прокуратуры Мегиона юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье "невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы".

- По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). В целях восстановления прав граждан на получение вознаграждения за труд прокурор автономного округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона - сообщили в ведомстве.

Благодаря "пинку" прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками организации полностью погашена.