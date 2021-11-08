Коронавирус в Югре, последние новости на 8 ноября 2021 года: умерли 13 человек Фото: Татьяна Коркина

На сегодняшний день в Югре зарегистрировано 13 смертельных случая коронавируса. Всего за период пандемии от ковида в округе умерли 1 449 человек. При этом растет и число заболевших. Так за сутки в регионе зафиксировано 256 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 193 человека, 147 из них нуждаются в ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 190 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека. Всего в России выявлено 8 834 495 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 248 004 летальных исхода, выздоровели 7 587 560 человек.