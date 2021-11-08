Лишенный прав водитель из Когалыма снова сел пьяным за руль Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме на улице Молодежной сотрудники ДПС остановили автомобиль, у 40-летнего водителя которого имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

При проверке документов выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и был лишен водительских прав. Сейчас ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Мужчина находится под подпиской о невыезде, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Урае пьяный водитель без прав врезался в столб и сбежал.

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