Коронавирус в Югре, последние новости на 8 ноября 2021 года: заразились 256 человек Фото: Татьяна Коркина

По информации Оперативного штаба в Югре зарегистрировано 84 212 случаев новой коронавирусной инфекции. По данным на 8 ноября, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 256 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах.

Случаи заражения за день подтверждены в Сургуте – 59; Нижневартовске – 44; Ханты-Мансийске – 33; Нягани – 18; Урае– 16; Советском районе – 11; Кондинском районе – 10; Мегионе – 7; Нижневартовском районе – 7; Сургутском районе – 7; Ханты-Мансийском районе – 7; Лангепасе – 6; Радужном – 6; Югорске – 6; Октябрьском районе – 6; Когалыме – 4; Пыть-Яхе – 3; Нефтеюганском районе – 3; Нефтеюганске – 2; Покачах – 1.

На момент выявления у 207 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 252 случаях, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 17 915 человек, сняты с наблюдения – 370 806 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 5 106 человек, всего прошли обследование 2 476 987.

Состояние 193 пациентов тяжелое, 147 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 449 человек. За сутки выписались 175 человек, за весь период пандемии выздоровели 77 862 югорчанина.