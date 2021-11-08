В Нефтеюганске нетрезвый водитель без прав съехал в кювет Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре нетрезвый водитель без прав съехал в кювет, сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Авария произошла в Нефтеюганске, 27-летний водитель автомобиля «Хендэ», не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся и в результате водитель получил травмы. Как оказалось, водитель не имел прав на управление транспортным средством и находился в состоянии опьянения.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Югры задержали 112 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 15 уголовных дел против водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Дорожные полицейские предупреждают, что садясь за руль в состоянии опьянения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения, а шанса исправить ошибку может не быть.