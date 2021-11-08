Бойцы Росгвардии стали главными героями короткометражного фильма Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

Бойцы Росгвардии стали главными героями короткометражного художественного фильма, предпремьерный показ которого состоялся в кинотеатре «Интеркино» Сургута в канун Дня народного единства.

Лента снята, основываясь на принципах и незыблемых традициях спецназа Росгвардии: победе добра над злом, боевом братстве, взаимовыручке и слаженных действиях.

Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

- Это уже второй совместный проект территориального управления Росгвардии и творческой группы видеопродакшена «VARTA ART». В 2019 году компания создала имиджевый ролик об отряде. В этот раз съемки проходили в мае 2021 года в Сургутском районе на стрелковом полигоне имени полковника милиции Александра Тупалова. У каждого из нас была своя задача, и мы со всем успешно справились, – подчеркнул врио командира ОМОН «Стерх» майор полиции Дмитрий Д.

По словам режиссера картины Владимира Тимофеева, на съемки проекта ушло 4 дня. Материал снимали с раннего утра и до поздней ночи, а процесс монтажа занял около месяца. Это один из самых сложных и одновременно уникальных проектов в истории творческого коллектива – считают создатели ленты.