Погода в Югре на 8 ноября 2021 года: гололед Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 8 ноября 2021 года ожидается облачная погода. В большинстве районов мокрый снег и дождь. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +1, -4 °С, днём -1, +4 °С.

В Ханты-Мансийске облачно. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0, -2 °С, днём +1, +3 °С.

Погода в Югре на 8 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Дмитриев день обращали внимание на приметы. Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. «Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу», — подмечали люди. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.