Коронавирус в Югре, последние новости на 7 ноября 2021 года: заразился 258 человек Фото: Татьяна Коркина

По сообщению регионального Оперативного штаба, на сегодняшний день в Югре зафиксировано и подтверждено 258 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе 83 956 человек заразились новой коронавирусной инфекцией.

Новые случаи COVID-19 выявлены в 21 муниципалитетe: Березовский район — 2; Когалым – 5; Кондинский район – 6; Лангепас — 6; Мегион – 6; Нефтеюганск – 17; Нефтеюганский район – 11; Нижневартовск – 37; Нижневартовский район – 8; Нягань – 10; Октябрьский район – 5; Покачи — 6; Пыть-Ях — 4; Радужный – 11; Советский район – 9; Сургут – 71; Сургутский район – 8; Урай – 15; Ханты-Мансийск – 23; Ханты-Мансийский район – 1; Югорск – 7.

На момент выявления у 240 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. За весь период пандемии в регионе выздоровели 77 687 человек.

За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 7 561 978 человек.