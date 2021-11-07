В Сургутском районе 54 тысячи человек привились от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

Не смотря на праздники, прививочная кампания против ковида продолжается. Так, в Сургутском районе привились уже больше 54 тысяч человек. По информации начальника службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александра Матросова, запас вакцины есть и составляет порядка 5 тысяч доз Спутник V и Спутник Лайт.

Всего в Сургутском районе работают 16 прививочных пунктов. Поставить прививку можно в выходные дни. По словам медиков, только вакцинацией населения можно выработать иммунитет и остановить пандемию.

Напомним, мы писали о том, как в Мегионе бизнесмены ответственно отнеслись к соблюдению антиковидных мер в магазинах. Проведенный рейд практически не выявил нарушений.