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Здоровье7 ноября 2021 10:19

В Сургутском районе 54 тысячи человек привились от коронавируса

Прививочная кампания против ковида продолжается
Виктория Терина
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В Сургутском районе 54 тысячи человек привились от коронавируса

В Сургутском районе 54 тысячи человек привились от коронавируса

Фото: Татьяна Коркина

Не смотря на праздники, прививочная кампания против ковида продолжается. Так, в Сургутском районе привились уже больше 54 тысяч человек. По информации начальника службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александра Матросова, запас вакцины есть и составляет порядка 5 тысяч доз Спутник V и Спутник Лайт.

Всего в Сургутском районе работают 16 прививочных пунктов. Поставить прививку можно в выходные дни. По словам медиков, только вакцинацией населения можно выработать иммунитет и остановить пандемию.

Напомним, мы писали о том, как в Мегионе бизнесмены ответственно отнеслись к соблюдению антиковидных мер в магазинах. Проведенный рейд практически не выявил нарушений.