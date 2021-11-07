Югорские школы с 8 ноября начнут свою работу в привычном режиме Фото: yandex.ru/mApS

Югорские школы начнут свою работу в привычном режиме с 8 ноября. Исключением станут классы или школы, где об организации дистанционного обучения есть решение Роспотребнадзора, связанное с заболеваниями сотрудников или учащихся. На данный момент такое решение принято в Мегионе, где все школы в течение следующей недели переведены на дистанционку.

- В автономном округе с 8 ноября образовательный процесс в школах будет проходить в очном режиме. В то же время родители могут перевести своего ребенка на обучение с использованием дистанционных технологий. Для этого нужно написать заявление о переводе, форма которого размещена на официальном сайте школы. В настоящее время это сделали уже родители 1 344 школьников, – отметила исполняющая обязанности руководителя окружного профильного ведомства Снежана Возняк.

Всего в округе функционирует 313 школ и в 103 из них, со следующей недели, дистанционно по заявлениям родителей будут обучаться 0,6 процента детей от общей численности школьников региона.

Родители имеют право написать заявление для того, чтобы их ребёнка перевели на онлайн-обучение, сообщает окружной оперштаб. Например, в Нижневартовске по данным департамента образования администрации города, 145 школьников переходят на дистанционку. По запросу родителей в 9 школах, в том числе 72 классов будет организовано обучение с применением дистанционных технологий.