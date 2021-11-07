В Сургуте водитель иномарки врезался в автобус и погиб Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Страшные ДТП с погибшими произошли в Нефтеюганском районе и Сургуте.

Жуткая авария произошла на улице Щепеткина в Сургуте. Там, 35-летний водитель автомобиля «Тойота», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «ПАЗ», под управлением 31-летнего мужчины. К счастью в автобусе не оказалось пассажиров. В результате ДТП водитель Тойоты погиб на месте происшествия, а ещё 2 пассажира иномарки, 5-летний мальчик и 39-летний мужчина, получили травмы.

Ещё одно ДТП произошло на 730 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено», выехал на полосу встречного движения, где врезался «МАН» под управлением 50-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортом, особенно в темное время суток. Важно выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.