Погода в Югре на 7 ноября 2021 года: мокрый снег с дождем Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 7 ноября 2021 года облачно, небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2, -3 °С, днём 0, +5 °С.

Погода в Югре на 7 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске ожидается облачная погода. небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0 °С, днём +1, +3 °С.

В этот день оказать помощь сиротам и обездоленным, ведь их жизнь обычно была несладкой. Недаром русские люди говорили: «В сиротстве жить — день-деньской слезы лить». Как и нищие, сироты считались обделенными счастьем и удачей. Поэтому о детях, оставшихся без родителей, обычно заботились всей деревней. Обманывать или обкрадывать сироту считалось страшным грехом.