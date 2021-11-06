Мэрия Сургута разыскивает инвестора, который возьмется за реконструкцию городского рынка

Фото: личная страница Андрея Филатова в соцсети

Мэрия Сургута разыскивает инвестора, который возьмется за реконструкцию Центрального рынка. По сообщению пресс-службы городской администрации, заявки от участников будут принимать с 8 ноября по 3 декабря, а затем, с 6 по 13 декабря, комиссия приступит к их рассмотрению.

От инвесторов ждут предложений по общей концепции здания, включающей в себя организацию торговых и общественных пространств, гастромаркета, мест общественного питания и прилегающей территории.

При этом на разработку проекта реконструкции рынка потенциальному инвестору дается не больше года, а все работы по модернизации объекта должны завершиться не позднее 2024 года.