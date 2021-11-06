Коронавирус в Югре, последние новости на 6 ноября 2021 года: заразился 261 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Оперативного штаба, на сегодняшний день зарегистрирован 261 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете. С начал периода заразились 83 698 человек, из которых 4 770 - с активным проявлением болезни.

Кроме того, выздоровели за прошедшие сутки 175 человек (с начала пандемии - 77 506), скончались - 15 (за весь период - 1 422).

Общая картина заболеваемости по регионам выглядит следующим образом:

Фото: Оперштаб Югры

Добавим, что за последние сутки в России выявлено 41 335 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 4 671 (11,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 755 930 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 201 человек, с начала пандемии - 7 535 172. Также за сутки зафиксировано 1 188 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 245 635 человек.