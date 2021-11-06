Нижневартовская психоневрологическая больница удостоена премии Правительства РФ

Фото: администрация Нижневартовска

Нижневартовская психоневрологическая больница удостоена престижной награды. Распоряжение об этом подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Награда вручается за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг, а также внедрение высокоэффективных методов управления внутренними процессами. В этом году ее обладателями стали 11 организаций, среди которых и медицинское учреждение Нижневартовска, - рассказали в городской администрации.

Кстати, в одном списке вместе с Нижневартовской психоневрологической больницей - крупнейшие предприятия страны: РЖД, «Ракетно-космический центр «Прогресс», Пермская научно-производственная приборостроительная компания и другие.

Эти компании получат призы и дипломы от Правительства РФ, а также право использовать символику премии.