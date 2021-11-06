В Нягани более 30 детей-сирот переедут в новые квартиры до конца года

Фото: администрация Нягани

Глава Югры Наталья Комарова, находясь с рабочим визитом в Нягани, приняла участие в общественной приемке новых квартир для особых категорий граждан. По сообщению пресс-службы городской администрации, губернатор побывала в одной из новостроек в Десятом микрорайоне, где получили жилье дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Всего в 2021 году квартиры должны получить 32 няганца. На данный момент свое жилье имеют уже 8 человек, все они проживают в доме №11 Десятого микрорайона. А оставшиеся граждане переедут в дом №11А.

Отметим, что жилье для детей-сирот приобретается в новостройках, при этом общая площадь квартир должна составлять не менее 33 квадратных метров.