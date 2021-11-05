Коронавирус в Югре, последние новости на 5 ноября 2021 года: заразились 259 человек

Число заразившихся коронавирусом в Югре на 5 ноября увеличилось на 259 человек Фото: Мария Толстихина

Число заразившихся коронавирусом в Югре на 5 ноября увеличилось на 259 человек. За всю пандемию в округе проходили лечение 83 437 человек. Об этом пишет оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 255 летальных исходов, выздоровели 7 477 366 человек.