Погода в Югре на 6 ноября: снег с дождем

Погода в Югре на 6 ноября
Фото: Вера Зенина
В субботу, 6 ноября, в Югре ожидается небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 15-18 м/с. Температура 0...+5 градусов.
Ханты-Мансийск: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью +1. Ветер 7-12 м/с.
Сургут: пасмурно, вечером - осадки. Днем +1, ночью 0. Ветер 6-10 м/с.
Нижневартовск: пасмурно, вечером - осадки. Днем +1, ночью 0. Ветер 5-8 м/с.
Нефтеюганск: пасмурно, вечером - осадки. Днем +2, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.
Когалым: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью 0. Ветер 6-11 м/с.