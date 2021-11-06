Погода в Югре на 6 ноября: снег с дождем

Погода в Югре на 6 ноября Фото: Вера Зенина

В субботу, 6 ноября, в Югре ожидается небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 15-18 м/с. Температура 0...+5 градусов.

Ханты-Мансийск: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью +1. Ветер 7-12 м/с.

Сургут: пасмурно, вечером - осадки. Днем +1, ночью 0. Ветер 6-10 м/с.

Нижневартовск: пасмурно, вечером - осадки. Днем +1, ночью 0. Ветер 5-8 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно, вечером - осадки. Днем +2, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.

Когалым: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью 0. Ветер 6-11 м/с.