Погода на 5 ноября 2021 года в ХМАО: местами осадки

Местами снег Фото: Мария Толстихина

В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами гололедные явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный 6 – 11 м/с, днем местами порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +1,-4 °С, на востоке округа до -8 °С, днем +3,-2 °С.

По городу Ханты - Мансийску: Облачно. Ночью без осадков, днем мокрый снег. Ветер юго-западный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью -1,-3 °С, днем 0,+2 °С.

Сегодня отмечается День военного разведчика - профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой, - отмечается ежегодно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.