В югорском КФХ выявили нарушения санитарных правил

В отношении главы одного из югорских крестьянско-фермерских хозяйств провели эпидемиологическое расследование причин и условий, способствующих заболевания острым описторхозом. Сотрудники местного управления Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных правил и технических регламентов.

– Санитарно-защитная зона вокруг производственного комплекса КФХ не установлена, проект санитарно-защитной зоны отсутствует, канализация в производственных помещениях не оборудована, используемый инвентарь не промаркирован, горячее водоснабжение отсутствует, вентиляция механическая не предусмотрена, отсутствует инструкция на дезинфицирующее средство, – рассказали в ведомстве.

Помимо этого, низкотемпературные камеры для обеззараживания рыбы и хранения не обеспечены средствами контроля температуры, а в наборе помещений отсутствует туалет для персонала. Технологические журналы по производству рыбной продукции отсутствуют.

В отношении главы КФХ возбуждено дело об административном правонарушении, а также применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности производственного помещения. Дело направлено в суд. Октябрьским районным судом предприниматель привлечен к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.