Доверчивый вартовчанин «подарил» мошенникам почти 6 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нижневартовска обратился 47-летний местный житель с сообщением о том, что у него обманом похищено более 5 миллионов рублей. Планируя заработать на торгах на бирже, он нашел подходящий сайт, зарегистрировался и оставил свои данные, включая номер телефона для связи. Через некоторое время вартовчанину перезвонил некий Алексей Михайлович.

Доверившись обещаниям выгодного вложения, мужчина создал электронный кошелек и положил на него первые «пробные» 11 тысяч рублей, потом добавил еще 100 тысяч накопленных рублей. Мужчина, предвкушая прибыль, вкладывал личные накопления и оформил 5 кредитов.

– Когда сумма стала показывать 12 млн рублей, счастливый «миллионер» решил вывести деньги со счета, но уже не смог этого сделать, а верный помощник Алексей перестал выходить на связь. Общая сумма материального ущерба составила 5 980 122 рубля, – рассказали в УМВД России по г. Нижневартовску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере».