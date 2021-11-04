Югорские каратисты завоевали призовые медали на «Малахитовом поясе» в Екатеринбурге. Фото - Центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

Югорские каратисты завоевали призовые медали на Всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Малахитовый пояс» в дисциплинах «ката» и «кумитэ» в Екатеринбурге. Спортивное мероприятие прошло с 30 по 31 октября.

По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, в соревнованиях приняли участие 1400 спортсменов из 25 регионов Российской Федерации, в том числе спортсмены из Югры.

В весовой категории свыше 59 кг среди юниорок «серебро» завоевала Меджидова Сабина из Нягани.

Среди мужчин в весовой категории 84 кг бронзовым призером стал сургутянин Чечелян Гамлет, его земляк Спицин Сергей в весе 67 кг также завоевал «бронзу».