В Сургуте открыли обновленный Мемориал Славы Фото: Администрация Сургута

В Сургуте открыли обновленный Мемориал Славы, его дополнили новыми именами сургутян, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Раньше их было чуть больше тысячи, а в этом году на памятных плитах появились записи о ещё 288 человек. Их личности удалось узнать благодаря исследовательской работе специалистов краеведческого музея и студентов местных ВУЗов.

- Открытие обновлённого мемориала - значимое событие для всего города. Теперь имена героев навсегда вписаны в историю Сургута. 1345 наших земляков отдали свои жизни за Родину, погибли во время Великой Отечественной войны. Уверен, что мы сможем сохранить эту память и передать нашим детям и внукам, как и понимание того, что в единении наша сила – рассказал Глава Сургута Андрей Филатов.

Андрей Филатов участвовал в открытии обновлённого объекта, а ещё вручил государственные награды родственникам погибших в годы войны сургутян. Памятное мероприятие приурочили ко Дню народного Единства.