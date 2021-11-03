Коронавирус в Югре, последние новости на 3 ноября 2021 года: умерли 12 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают умирать люди с подтвержденным коронавирусом. За сутки от ковида скончались ещё 12 человек. За все время число умерших в регионе достигло 1 380 человек.

Растет и число заболевших COVID-19. За сутки зарегистрировано 260 новых случаев заражения в 19 муниципалитетах. В тяжелом состоянии остаются 211 пациентов, а 151 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В России ситуация с ковидом не менее напряженная, за последние сутки выявлено 40 443 новых случая коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 189 летальных исходов.

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