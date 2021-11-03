В Радужном прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима Фото: администрация г. Радужный

В Радужном прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима и системы QR-кодов. Его провели специальные мобильные группы, которые проверяют наличие QR-кодов о вакцинации у посетителей развлекательных, культурных и спортивных учреждений, общепита, медицинских организаций.

В мобильные группы вошли сотрудники администрации города, полицейские и специалисты Роспотребнадзора. Такие рейды будут проходить регулярно. На этот раз два должностных лица, нарушившие санитарно-эпидемиологические меры получили свое наказание. Административные материалы будут направлены в суд.

- Главной целью рейда стало официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений и пресечений антиобщественного поведения. Уважаемые горожане, огромное спасибо всем тем, кто использует средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового скопления людей. Вместе мы победим COVID-19 - сообщили в администрации города.