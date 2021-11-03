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Происшествия3 ноября 2021 13:08

В Нефтеюганске четыре многоквартирных дома остались без интернета из-за кражи кабеля

Полицейские смогли найти и задержать подозреваемого
Юлия Кучеренко
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В Нефтеюганске четыре многоквартирных дома остались без интернета из-за кражи кабеля

В Нефтеюганске четыре многоквартирных дома остались без интернета из-за кражи кабеля

Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганске четыре многоквартирных дома остались без интернета и телевидения, а причиной этому стала кража кабеля связи.

В полицию Нефтеюганска с заявлением обратился представитель службы безопасности крупного интернет - провайдера, который сообщил, что кто-то проник в чердачные помещения домов и срезал 280 метров кабеля. Материальный ущерб составил 52 тысячи рублей.

Полицейские смогли найти и задержать подозреваемого, им оказался 35-летний житель города. По его словам, кражу он совершал ночью, часть уже успел сдать в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что два жителя Нефтеюганска задержаны за кражу медного кабеля. Идея о совершении кражи оборудования пришла им спонтанно.